FETÖ'nün sözde 'ortaokul ve lise öğrencileri sorumlusu' çift adliyede (2)

KADIN SERBEST, EŞİ TUTUKLANDI
Samsun'da, FETÖ/PDY'nin sözde 'ortaokul ve lise öğrencileri sorumlusu' olduğu gerekçesiyle gözaltına alınıp, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Faik Murat S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, eşi Zeynep S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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