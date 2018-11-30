HABER

FETÖ'nün sözde Şanlıurfa eski 'il imamı' ve eşi Adana'da yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.11.2018 21:37 | Son Güncelleme

ADANA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gaybubet evine yapılan baskında, 2011-2014 yılları arasında sözde Şanlıurfa il imamı olduğu öne sürülen O.N.K ile aynı suçtan aranan eşi P.E.K., yakalandı.

ADANA, (DHA)- ADANA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gaybubet evine yapılan baskında, 2011-2014 yılları arasında sözde Şanlıurfa il imamı olduğu öne sürülen O.N.K ile aynı suçtan aranan eşi P.E.K., yakalandı.
FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gaybubet evlerinin tespitine yönelik il genelinde yapılan çalışmalar sonucunda istihbarat birimleri ile Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir eve, baskın yapıldı. Örgütün gaybubet evinde yapılan aramada 'FETÖ/PDY terör örgütü yöneticiliği yapmak' suçundan Şanlıurfa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesince hakkında yakalama kararı bulunan O.N.K. ile aynı suçtan aranan eşi P.E.K., yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden O.N.K.’nin 2011 ile 2014 yılları arasında örgütün sözde ‘Şanlıurfa il imamı’ olduğu ve gizli haberleşme programı 'Bylock' kullandığı tespit edildi.

'Soyunmayacağım' demişti! Türkiye aşığı güzel sözünü tutamadı'Soyunmayacağım' demişti! Türkiye aşığı güzel sözünü tutamadı
İzmir'de kan donduran taciz! İki eli bacaklarının arasında...İzmir'de kan donduran taciz! İki eli bacaklarının arasında...
Tartıştığı komşusunu kolundan bıçakladıTartıştığı komşusunu kolundan bıçakladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'dan samimi açıklamalar! Yağmur Atacan ne iş yapıyor?

Pınar Altuğ'dan samimi açıklamalar! Yağmur Atacan ne iş yapıyor?

Tüm Türkiye'nin konuştuğu akademisyenden flaş hamle!

Tüm Türkiye'nin konuştuğu akademisyenden flaş hamle!

Polislere fuhuş yaptıran kadın polis yakalandı!

Polislere fuhuş yaptıran kadın polis yakalandı!

Siyaset gündemini hareketlendiren açıklama! 'Akşener istedi'

Siyaset gündemini hareketlendiren açıklama! 'Akşener istedi'

İşsizlik maaş ve ÖTV ile ilgili önemli değişiklik! AK Parti Meclis'e sundu

İşsizlik maaş ve ÖTV ile ilgili önemli değişiklik! AK Parti Meclis'e sundu

Mahkeme Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebini reddetti

Mahkeme Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebini reddetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de kan donduran taciz! İki eli bacaklarının arasında...

İzmir'de kan donduran taciz! İki eli bacaklarının arasında...

Din Kültürü öğretmeninden iğrenç hareket! Kız öğrenciyi odasına çağırıp...

Din Kültürü öğretmeninden iğrenç hareket! Kız öğrenciyi odasına çağırıp...

Tüm Türkiye'nin konuştuğu akademisyenden flaş hamle!

Tüm Türkiye'nin konuştuğu akademisyenden flaş hamle!

Üniversitede rezalet! Etek altı görüntüsünü çekip...

Üniversitede rezalet! Etek altı görüntüsünü çekip...

Felakette ortaya çıktı! Hemen koruma altına alındı

Felakette ortaya çıktı! Hemen koruma altına alındı

Yakalanan dilencinin mal varlığı dudak uçuklattı!

Yakalanan dilencinin mal varlığı dudak uçuklattı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.