Şanlıurfa'da FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, örgütte sözde "serrehber" olarak görev yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
6. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu yargılanan eski öğretmen Ali Kemal Şeker ile avukatları katıldı.
Şeker savunmasında, FETÖ ile ilişkisi bulunmadığını ileri sürerek, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.
Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın, itirafçıların ifadeleri doğrultusunda örgüt içerisinde serrehber olarak görev aldığının anlaşıldığını belirtti.
ByLock kullanıcısı olan sanığın yazışma içeriklerinde örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla Bank Asya'ya yüklü miktarda para yatırdığının tespit edildiğini aktaran savcı, Şeker'in atılı suçlardan cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti sanığa, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.
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