FETÖ’nün sözde sıkıyönetim atama listesinde yer alan askeri hakimlere hapis

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında örgütün sözde sıkıyönetim atama listesinde yer alan eski Hakim Albay Yunus Yılmaz’a "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 9 ay, eski Hakim Yüzbaşı Hasan Eraslan’a da aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanıklar Yılmaz ve Eraslan ile taraf avukatları katıldı. Davanın bir önceki celsesinde cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıklamıştı. Savcı, mütalaasında, "Yurtta Sulh Konseyi" tarafından hazırlanan sıkıyönetim direktifinin ekinde bulunan atama listesine göre 84 askerin "sıkıyönetim komutanı" olarak görevlendirildiğini, 413 kişinin ise "sıkıyönetim mahkemelerine" atanmasının planlandığını, kritik önemdeki askeri ve sivil makamlar için de 450 kişilik atama listesi hazırlandığını belirtti. Savcı, sanık Yılmaz’ın olay tarihinde Milli Savunma Bakanlığında görevliyken sıkıyönetim atama listesinde "Kara Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mahkemesi ve Ankara 2 Nolu Sıkıyönetim Mahkemesi Askeri Hakimi" olarak görevlendirilmesinin yapıldığını ifade etti. Olay tarihinde Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşavirliği Tetkik Hakim olan Hasan Eraslan’ın ise sözde sıkıyönetim atama listesinde "göreve devam" şeklinde yer aldığını kaydetti. Savcı, her iki sanığın da "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Yılmaz, esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptığı savunmasında, örgütle bir bağlantısının olmadığını iddia etti. Suçsuz olduğunu öne süren Yılmaz, "Ben sıkıyönetim listesindeki görevi kabul etmezdim. Haksız yere insanları tutuklamazdım ve istifa ederdim. Meslek hayatım boyunca hiç kayrılmadım. Örgütle bir irtibatım yoktur. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

Sanık Eraslan da suçsuz olduğunu belirterek beraat talebinde bulundu. Taraf avukatlarının beyanlarının ardından mahkeme heyeti hükmünü açıkladı. Buna göre, sanık Yılmaz’a "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Sanık Eraslan da aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

