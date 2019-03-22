Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan örgütün sözde "Tokat il imamı"nın eşi, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Tokat 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklu yargılanan Bedia Baş ile avukatı katıldı.
Sanık Baş, hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, sanık Bedia Baş'ı 9 yıl hapse mahkum etti.
Aynı mahkemede yargılanan örgütün sözde "il imamı" Adulkadir Baş'a 15 Mart'ta 13 yıl 9 ay hapis cezası verilmişti.
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