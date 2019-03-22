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FETÖ'nün sözde "Tokat il imamı"nın eşine hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 11:39 | Son Güncelleme

"Silahlı terör örgütü üyesi olduğu" gerekçesiyle yargılanan sanığa 9 yıl hapis cezası verildi

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan örgütün sözde "Tokat il imamı"nın eşi, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tokat 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklu yargılanan Bedia Baş ile avukatı katıldı.

Sanık Baş, hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Bedia Baş'ı 9 yıl hapse mahkum etti.

Aynı mahkemede yargılanan örgütün sözde "il imamı" Adulkadir Baş'a 15 Mart'ta 13 yıl 9 ay hapis cezası verilmişti.

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Abdulkadir Baş Bedia Baş FETÖ/PDY hapis cezası Tokat

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