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FETÖ'nün sözde Trabzon il imam yardımcısının yargılanması

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 17:06 | Son Güncelleme

FETÖ'nün sözde Trabzon il imam yardımcısı Yüksel Yavaş'ın yargılanmasına devam edildi - Terör örgütünün sözde Trabzon il imamı Muhammet Köleoğlu, duruşmada tanık olarak dinlendi

Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgütün sözde Trabzon il imam yardımcısı, "Usame" kod adlı Yüksel Yavaş'ın yargılanmasına devam edildi.

Trabzon 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Yüksel Yavaş ile avukatı katıldı.

Duruşmada, FETÖ'nün sözde Trabzon il imamı Muhammet Köleoğlu ise tutuklu bulunduğu Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden tanık olarak dinlendi.

Köleoğlu, Yüksel Yavaş ile aynı yapı içerisinde birlikte görev yaptıklarını belirterek, sanığın esnaflarla ilgilendiğini ve esnaf gruplarına yönelik sohbetler düzenlediğini söyledi.

Kendisinin de 2013-2015 yılları arasında, Trabzon'da şirket müdürlüğü ve sözde il imamlığı yaptığını anlatan Köleoğlu, "Esnaflara sohbet abiliği yapıyordu. Kendisiyle sohbet, hangi faaliyetlerin işleneceği ve yardım çalışmaları konusunda zaman zaman görüşmüşlüğümüz oluyordu. Kendisinin burs, himmet konuşmaları yaptığını biliyorum, ancak topladığına şahit olmadım. Dini bilgisi dolayısıyla esnaflara Kuran öğretmesini istedik. Sohbet abiliği yapmıştır." ifadesini kullandı.

Mahkeme başkanı, tanığın daha önceki ifadelerinde geçen, "Bölge imamı esnafın sohbet abisidir. Esnaf sohbet abilerini Yüksel Yavaş yetiştirirdi. Onların da esnaflara sohbet vermesini sağlardı. Bizim literatürde ilçe imamı da ilçenin sohbet abisidir. Onlara da ilçede sohbet yapması için konular öğretirdi. Kur'an-ı Kerim öğretirdi. Ben kendisini Usame Yüksel Yavaş olarak biliyorum. Usame'nin kod ismi olduğunu gazeteden duydum." şeklindeki beyanlarını hatırlattı.

Tutuklu sanık Yavaş ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, tahliyesini talep etti.

Tanık Köleoğlu ile görüşmesinin çok kısa olduğunu ve 2015 yılı temmuz ayında Trabzon'dan ayrılarak İzmir'e yerleştiğini aktaran Yavaş, ilahiyatçı olduğunu, tanığın yönlendirmesiyle katıldığı programları, bir hiyerarşiye dahil olarak görev bilinciyle yapmadığını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Trabzon Yüksel Yavaş

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