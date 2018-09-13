FETÖ'nün sözde TSK yapılanması soruşturmasında 26 tutuklama

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen 3'ü ''mahrem imam'', 23'ü asker toplam 26 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Bürosunca, FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 10 Eylül'de 9 farklı ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 53 asker şahıs ile 15 asker şahıslardan sorumlu sivil sözde ''mahrem imam''ın emniyetteki işlemleri sona erdi.

Soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Adliyesi'ne getirilen 53 asker şüpheliden 18’i etkin pişmanlıktan, 3’ü değişen delil durumundan savcılıktan serbest bırakıldı. Savcılık diğer 32 asker şüpheli ile 15 sivil sözde ''mahrem imamın'' ise tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk etti.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de 23'ü asker şüpheli ile 3 sözde ''mahrem imam'ın tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik, 9 asker ile 12 sözde sivil imamı ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandıkları ve haklarında başka kovuşturma bulunduğu gerekçesiyle serbest bırakılmasına karar verdi.