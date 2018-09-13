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FETÖ'nün sözde TSK yapılanması soruşturmasında 26 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 19:40 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3'ü ''mahrem imam'', 23'ü asker toplam 26 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen 3'ü ''mahrem imam'', 23'ü asker toplam 26 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Bürosunca, FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 10 Eylül'de 9 farklı ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 53 asker şahıs ile 15 asker şahıslardan sorumlu sivil sözde ''mahrem imam''ın emniyetteki işlemleri sona erdi.

Soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Adliyesi'ne getirilen 53 asker şüpheliden 18’i etkin pişmanlıktan, 3’ü değişen delil durumundan savcılıktan serbest bırakıldı. Savcılık diğer 32 asker şüpheli ile 15 sivil sözde ''mahrem imamın'' ise tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk etti.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de 23'ü asker şüpheli ile 3 sözde ''mahrem imam'ın tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik, 9 asker ile 12 sözde sivil imamı ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandıkları ve haklarında başka kovuşturma bulunduğu gerekçesiyle serbest bırakılmasına karar verdi.

Soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı bulunan 17 asker şüpheli şahıs ile 3 sözde ''mahrem imam'' firari olarak aranıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Bürosunca, FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla sabit kontörlü hat veya ankesörlü telefonu kullanan ve alınan itirafçı beyanlar ile yapılan teşhisler doğrultusunda aralarında muvazzafların da bulunduğu 71 asker ile sözde 18 asker ''imamı'' dahil, toplam 88 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

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