\u00d6zden AT\u0130K\/\u0130STANBUL,(DHA)-FET\u00d6'nun T\u00fcrkiye imam\u0131 oldu\u011fu iddias\u0131yla g\u00f6zalt\u0131na al\u0131narak adliyeye sevk edilen Mesut Y. ve e\u015fi G\u00fclseren Y. \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131klar\u0131 mahkemece tutukland\u0131lar.BTC\u2019nin \u0130\u015flem Hacmi D\u00fc\u015f\u00fcyorOkul al\u0131\u015fveri\u015fi yo\u011funlu\u011fu bug\u00fcn de devam ettiHDP Diyarbak\u0131r il ve il\u00e7e \u00f6rg\u00fctleri hakk\u0131nda soru\u015fturma
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