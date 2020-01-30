HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. FETÖ'nün "suikast timi"nin yağma suçundan yargılaması sürüyor

FETÖ'nün "suikast timi"nin yağma suçundan yargılaması sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 22:50 | Son Güncelleme

Örgütün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimine katılan 37 hükümlü, Cumhurbaşkanlığı koruma polislerine yönelik "nitelikli yağma" suçuna karıştıkları gerekçesiyle hakim karşısına çıkartıldı - Duruşmanın ikinci gününde sanıklar savunma yaptı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast düzenlemek için Muğla'nın Marmaris ilçesinde konakladığı otele saldıran "suikast timi"ndeki 37 hükümlünün, "nitelikli yağma"dan da yargılanmasına devam edildi.

"Anayasayı ihlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" gibi suçlardan ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezalarına çarptırılan sanıklar, yargılandıkları Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinin suç duyurusu üzerine Cumhurbaşkanlığı koruma polislerinin 21'ine yönelik "nitelikli yağma" suçundan da hakim karşısına çıkartıldı.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmanın ikinci gününde sanıklar bulundukları illerdeki cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya dahil oldu.

Sanıklar suçlamaları kabul etmedi.

Duruşmaların yüz yüze yapılmasını ve heyet karşısında savunma yapmak istediklerini ifade eden sanıklar, daha geniş bir savunma yapabilmek için de mahkeme heyetinden süre talebinde bulundu.

Duruşmaya katılan sanık avukatları da mahkeme heyetinden sanıkların huzurda savunma yapmaları talebinde bulundu.

32 sanığın savunmalarının alındığı duruşmaya yarın da devam edilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir? Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir?
PARTNER Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı
MSB'den videolu 'bayrak' tepkisi!MSB'den videolu 'bayrak' tepkisi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
- FETÖ'nün darbe girişimi Muğla suikast timi yağma yargılama

En Çok Okunan Haberler

Alişan'dan Nusret itirafı! Hayatının teklifini reddetmiş

Alişan'dan Nusret itirafı! Hayatının teklifini reddetmiş

Tuba Büyüküstün'ün hamam sahnesi olay oldu

Tuba Büyüküstün'ün hamam sahnesi olay oldu

ABD'den Türkiye açıklaması: Kriz yaratır!

ABD'den Türkiye açıklaması: Kriz yaratır!

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

İstanbul'da minibüste iğrenç olay!

İstanbul'da minibüste iğrenç olay!

Ali Babacan’dan ‘yeni parti’ açıklaması

Ali Babacan’dan ‘yeni parti’ açıklaması

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İmamoğlu'nun tatile gittiğini öğrenince... Canlı yayında böyle duyurdu!

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan AP'de Türk bayrağının yırtılmasına sert tepki!

MSB'den videolu 'bayrak' tepkisi!

Çin'in Wuhan kentindeki Türk vatandaşlarını tahliye operasyonu başlıyor

Ve başlıyor! Koronavirüs salgını için yola çıkıyor

Manisa’da 2 ilçede deprem nedeniyle yarıyıl tatili uzatıldı

Eğitime 'deprem' engeli! Tatil uzatıldı

30 Ocak Süper Loto Sonuçları açıklandı! İşte kazandıran numaralar

Süper Loto Sonuçları açıklandı! İşte kazandıran numaralar

ABD yönetiminden İran Atom Enerjisi Kurumuna yaptırım

ABD'den flaş yaptırım kararı! O isim de listeye alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.