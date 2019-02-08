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FETÖ'nün talimatıyla tahliye veren hakimlere hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 12:55 | Son Güncelleme

Yargıtay 16. Ceza Dairesince, Şanlıurfa'da örgütün talimatıyla FETÖ'cü 3 polisi tahliye etmekten yargılanan eski hakimler Habil Kahraman'a FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay, Mustafa Gürbüz'e 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi - Sanıklar, görevi kötüye kullanma suçundan da 1 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı - FETÖ'cü 3 polisin avukatı diğer sanıklar Harun Kablama örgüt üyeliği suçundan 10 yıl, Rıfat Tokdemir ise örgüt üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı

Usulsüz dinlemelere ilişkin Şanlıurfa merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda tutuklanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 3 polisi soruşturma dosyasını görmeden tahliye eden eski hakim Habil Kahraman'a FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay, eski hakim Mustafa Gürbüz'e 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Şanlıurfa'da 2015'te FETÖ üyeliğinden gözaltına alınan 3 polisin örgüt talimatıyla serbest bırakılmasına ilişkin eski hakim Habil Kahraman, dönemin Şanlıurfa Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Gürbüz ile avukatlar Harun Kablama ve Rıfat Tokdemir hakkında terör örgütü üyeliğinden açılan davada karar çıktı.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla davaya bakan Yargıtay 16. Ceza Dairesince, HSK tarafından daha önce meslekten ihraç edilen eski hakim Kahraman'a FETÖ üyeliği suçundan 8 yıl 9 ay, görevi kötüye kullanma suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Eski komisyon başkanı Gürbüz de FETÖ üyeliği suçundan 7 yıl 6 ay, görevi kötüye kullanma suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Aynı suçlardan yargılanan avukatlar Harun Kablama örgüt üyeliği suçundan 10 yıl, Rıfat Tokdemir ise örgüt üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin kararının gerekçesi daha sonra yazılacak.

- Örgüt elebaşının talimatıyla tahliye kararı vermişlerdi

Esas hakkındaki mütalaada, Gürbüz ve Kahraman'ın, usulsüz dinlemelere ilişkin Şanlıurfa merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda tutuklanan 3 polisi soruşturma dosyasını görmeden, 18 Ocak 2015 Pazar günü FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in talimatı doğrultusunda tahliye ettikleri belirtilmişti.

Sanık Gürbüz'ün teamüller ve konulan kuralların dışına çıkarak, nöbetçi hakim görevlendirdiği, nöbetçi yapılan sanık Kahraman'ın da hafta sonu tutukluların müdafileri olan diğer sanıklar Tokdemir ve Kablama'nın tahliye taleplerini alıp, ilgili soruşturma dosyasını görüp incelemeden, göstermelik değerlendirmeyle tahliye talebinin kabulüne ve şüphelilerin tahliyesine karar verdiği tespitleri yapılmıştı.

Sanıklardan Mustafa Gürbüz, Habil Kahraman ve Harun Kablama'nın örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları belirtilen mütalaada, sanıklar Kahraman, Gürbüz, Kablama ve Tokdemir hakkında örgüt üyeliğinden 15 yıla kadar hapis, Kahraman ve Gürbüz'ün ayrıca görevi kötüye kullanma suçundan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

- İhraç edildiği gün de ByLock kullandığı saptanmıştı

Usulsüz tahliye olayının ortaya çıkmasının ardından Kahraman ve Gürbüz, 21 Ocak 2016'da Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından meslekten ihraç edilmişti.

Kahraman'ın ihraç edildiği gün diğer örgüt üyelerine ByLock üzerinden gönderdiği mesajlar tespit edilmişti. Habil Kahraman, bir mesajında, "Görevimiz Tehlike filmindeki gözlüğü takıp beş saniyede kendini imha ettiği gibi biz de bir karar verdik, görevimiz bitti... Umurumda bile değil... Kalbimde zerre kadar 'niye böyle yaptım da başıma bu geldi' yok." ifadelerini kullandığı belirlenmişti.

Habil Kahraman'ın, aynı gün diğer örgüt üyelerine ByLock'tan "Mustafa (Gürbüz) başkanla görüşen yoksa onu bir dile getirebilir misiniz? Cumartesi ya da pazar kendisiyle görüşeceğiz çünkü onun psikolojisi daha bozuk." mesajını da gönderdiği tespit edilmişti.

Bu tarihten sonra da ByLock kullanmaya devam eden Kahraman'ın, mesajlarında "gaybubet halinde" olduğunu belirterek, hakkında açılan davayı görüşecek Yargıtay 16. Ceza Dairesi heyetine yönelik de hakaret içeren sözler kullandığı görülmüştü.

- Soruların sızdırılması davasının da sanığı

Bu arada, sanık Habil Kahraman, 2012'deki "Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı" sorularının sızdırılmasına ilişkin davanın 86 sanığından biri olarak da yargılandı.

Kahraman'a bu davada "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 2 yıl 11 ay hapis cezası verildi.

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eski hakim Mustafa Gürbüz FETÖ habil kahraman Yargıtay 16. Ceza Dairesi

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