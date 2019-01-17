FETÖ'nün talimatlarını sorumluluğundaki örgüt üyelerine aktarmış

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "emniyet teşkilatı yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında elde edilen dijital malzemelerde yer alan örgütsel dokümanın incelendiği belirtilen iddianamede, FETÖ'nün 7 büyük ve her birinin de küçük bölgeler şeklinde alt yapılanmaya gittiğinin belirlendiği bildirildi.

İddianamede, FETÖ/PDY'nin terminolojisi, örgütün yapısı ve işleyişi, amacı, hiyerarşisi, kamu personeli ile öğrencilerin örgüte kazandırılması yöntemleri, örgütün mali yapılanması, gelir kaynakları ve şifreli haberleşme programlarına ilişkin bilgilere yer verildi.

DİYARBAKIR (AA) - AZİZ ASLAN - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde "kadın mahrem imamları"na yönelik soruşturma kapsamında yakalanan, örgütün yöneticilerinden aldığı emir ve talimatları sorumluluğundaki kadın polisler ile polis eşlerine iletmekle suçlanan sanık hakkında 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, söz konusu verilerde 4 bin 738 kişilik emniyet teşkilatının mahrem yapılanmasında yer alan üst düzey kişiler ve eşlerine ait kimlik bilgileri, örgüt içinde kullandıkları kod adları ve konumları, medeni halleri, eğitim durumları, çalıştıkları özel ve kamu kuruluşları, adres ve irtibat numaraları ile sorumluluklarına ilişkin bilgiler içeren bilgilerin elde edildiği belirtildi.

Dokümanda şüpheli Fahriye Ö'nün eşinin, örgütün emniyet yapılanması içerisinde sözde "mahrem imam" olduğu yönünde bilgilerin yer aldığı iddianamede, zanlının FETÖ'deki görevinin örgüt üyeleri ile birebir ilgilenen, toplantılar yapan ve örgütsel talimatları doğrudan ileten sözde "mahrem imam" olduğunun belirlendiği vurgulandı.

İddianamede, şüphelinin kullandığı telefonun HTS analiz raporuna göre, FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan ayrıca soruşturma yürütülen şüphelilerle çok sayıda iletişim kayıtlarının bulunduğu kaydedildi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyerek bildiklerini paylaşan Fahriye Ö, örgüt ile Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 9 yıl önce eşinin görev yaptığı dönemde tanıştığını ve FETÖ'nün yaptığı etkinliklere katıldıklarını anlattı.