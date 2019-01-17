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FETÖ'nün talimatlarını sorumluluğundaki örgüt üyelerine aktarmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 11:16 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin sözde "kadın mahrem imamları"na yönelik soruşturmada yakalanan, örgütün yöneticilerinden aldığı emir ve talimatları sorumluluğundaki kadın polisler ile polis eşlerine iletmekle suçlanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı - İddianameden: - "Şüphelinin FETÖ/PDY üyesi olduğu, örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü, örgütün hiyerarşik yapısı içerisinde üst kademe yöneticileri tarafından kendisine verilen emir ve talimatlar doğrultusunda hareket ettiği gerekçesiyle üzerine atılı suçu işlediği anlaşılmıştır"

DİYARBAKIR (AA) - AZİZ ASLAN - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde "kadın mahrem imamları"na yönelik soruşturma kapsamında yakalanan, örgütün yöneticilerinden aldığı emir ve talimatları sorumluluğundaki kadın polisler ile polis eşlerine iletmekle suçlanan sanık hakkında 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan tutuksuz sanık Fahriye Ö. hakkında hazırlanan iddianame, 11. Ağır Ceza Mahkemesinde kabul edildi.

İddianamede, FETÖ/PDY'nin terminolojisi, örgütün yapısı ve işleyişi, amacı, hiyerarşisi, kamu personeli ile öğrencilerin örgüte kazandırılması yöntemleri, örgütün mali yapılanması, gelir kaynakları ve şifreli haberleşme programlarına ilişkin bilgilere yer verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "emniyet teşkilatı yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında elde edilen dijital malzemelerde yer alan örgütsel dokümanın incelendiği belirtilen iddianamede, FETÖ'nün 7 büyük ve her birinin de küçük bölgeler şeklinde alt yapılanmaya gittiğinin belirlendiği bildirildi.

İddianamede, söz konusu verilerde 4 bin 738 kişilik emniyet teşkilatının mahrem yapılanmasında yer alan üst düzey kişiler ve eşlerine ait kimlik bilgileri, örgüt içinde kullandıkları kod adları ve konumları, medeni halleri, eğitim durumları, çalıştıkları özel ve kamu kuruluşları, adres ve irtibat numaraları ile sorumluluklarına ilişkin bilgiler içeren bilgilerin elde edildiği belirtildi.

Dokümanda şüpheli Fahriye Ö'nün eşinin, örgütün emniyet yapılanması içerisinde sözde "mahrem imam" olduğu yönünde bilgilerin yer aldığı iddianamede, zanlının FETÖ'deki görevinin örgüt üyeleri ile birebir ilgilenen, toplantılar yapan ve örgütsel talimatları doğrudan ileten sözde "mahrem imam" olduğunun belirlendiği vurgulandı.

İddianamede, şüphelinin kullandığı telefonun HTS analiz raporuna göre, FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan ayrıca soruşturma yürütülen şüphelilerle çok sayıda iletişim kayıtlarının bulunduğu kaydedildi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyerek bildiklerini paylaşan Fahriye Ö, örgüt ile Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 9 yıl önce eşinin görev yaptığı dönemde tanıştığını ve FETÖ'nün yaptığı etkinliklere katıldıklarını anlattı.

- Kadın polis ile polis memurlarının eşlerinden sorumluymuş

Eşinin polislerden sorumlu sözde "mahrem imam" olduğunu, kendisinin de kadın polis memurları ile polis eşlerinden sorumlu olduğuna dikkati çeken Fahriye Ö. ifadesinde şunları kaydetti:

"Ergani'de 1,5 yıldan fazla örgütte görev yaptım. Toplantılara eşim her ay, ben ise 2-3 ayda bir katılırdım. Eşimin mahrem imamlık yaptığı polislerin eşlerinden sorumlu olduğum için ev ziyaretlerine giderdim. Ablalık yaptığım dönemde 17/25 Aralık olayları olduğu için çoğu polis memurunun eşi toplantılara gelmez olmuştu."

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u hiç kullanmadığını iddia eden Fahriye Ö, eşinin "mahrem imam" olarak görevliyken 3 ay kadar bu uygulamayı kullandığını bildirdi.

İddianamede, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Şüpheli, FETÖ/PDY'nin emniyet teşkilatında yer alan kadın polis ile erkek polis memurlarının hanımlarıyla ilgilenmiştir. Örgütsel toplantılar düzenleyerek, örgütün üst kademe yöneticileri tarafından kendisine verilen emir ve talimatları sorumlu düzeyde bulunduğu örgüt mensuplarına aktarmıştır. Şüphelinin alınan ifadesinde üzerine atılı suçlamayı kabul ettiği, FETÖ/PDY üyesi olduğu, örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü, örgütün hiyerarşik yapısı içerisinde üst kademe yöneticilerince kendisine verilen emir ve talimatlar doğrultusunda hareket ettiği gerekçesiyle üzerine atılı suçu işlediği anlaşılmıştır."

- İstenilen ceza

İddianamede, Fahriye Ö. hakkında, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istenerek, mahkumiyeti halinde Türk Ceza Kanunu'nun 53/1 maddesinde görülen hak yoksunluklarına hükmedilmesi talep edildi.

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Diyarbakır FETÖ FETÖ/PDY hapis istemi iddianame kadın mahrem imamları

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