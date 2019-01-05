"FETÖ'nün terör örgütü olarak ABD mercilerinde de tescili önemli"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "FETÖ'nün terör örgütü olduğu her türlü boyutuyla ispatlı. ABD mercilerince de bunun tescili önemli." dedi.

Gül, Ankara Hakimevi'nde medya temsilcileriyle bir araya geldi.

ABD heyetinin Türkiye'deki temasları ve New York Bölge Savcılığında açılan soruşturmaya ilişkin, "Kemal Batmaz'ı da kendi soruşturmaları kapsamında mı dinlediler yoksa bizim talebimizin de bunda bir etkisi var mı? FETÖ'yü tehlikeli bir örgüt olarak tanımlamıyorlar şu anda ama en azından ABD bu örgütün kriminal bir örgüt olduğunun farkına vardı diyebiliyor muyuz?" sorusu üzerine Gül, öncelikle bu konuda ABD'de sonuçlanmış bir soruşturma ya da kovuşturmanın olmadığına işaret etti.

Gül, bitmiş, sonuca varılmış bir süreç olmadığı sürece bunu söylemek için erken olduğunu ama soruşturmanın adı ve amacı açısından da bu sürecin çok önemli olduğunu vurguladı.

Bakan Gül, Türkiye'nin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi talebine ilişkin sürecin siyasi bir boyutunun da bulunduğunu ama bunun hukuk çerçevesinde olmasını beklediklerini ifade etti.