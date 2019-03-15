FETÖ'nün Tokat imamına 13 yıl 9 ay hapis

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- FETÖ/PDY'nin Tokat imamı olduğu iddia edilen Abdulkadir Baş, 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Tokat'ta başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün FETÖ'nün il imamı olarak görev yaptığı iddia edilen Abdulkadir Baş'ı, 2 yıl önce Ankara’da sahte kimlikle yakaladı. Tokat Çamlıbel T Tipi Cezaevi'nde 2 yıldır tutuklu bulunan Abdulkadir Baş hakkında açılan davanın karar duruşması dün yapıldı. Tokat 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Abdulkadir Baş ile avukatı katıldı. Baş, hakkındaki suçlamaları reddederek, beraatini istedi. Mahkeme heyeti Baş'a terör örgütü üyeliği ve ilgili maddeler kapsamında 13 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

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