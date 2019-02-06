Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan FETÖ'nün "Trabzon il imamı" Muhammet Köleoğlu'nun yargılanmasına devam edildi.

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, hakkında FETÖ/PDY'nin "Trabzon il imamı" ve "Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan dava açılan tutuklu sanık Köleoğlu ile avukatı katıldı.

Köleoğlu, duruşmada Hatay'ın Altunözü ilçesindeki köylerinde öğrencilerle ilgilendiğini, bunu da herkesin bildiğini söyledi. Köleoğlu, "Benim ilgilendiğim öğrencilerden kamuya girenler ve meslekten ihraç olanlar da oldu, hala görevde olanlar da var. İhraç olanların sorumluluğu bana yükleniyor, diğerleriyle ilgili bişey yok." şeklinde konuştu.

Kendisi hakkında beyanlarda bulunan D.A'yı tanıdığını ve şahsın dershanenin KPSS şubesinde müdürlük yaptığını belirten Köleoğlu, D.A'nın "Köleoğlu duruşmalarda hususi mahrem yapıdan haberi olmadığını söylüyor. Bu doğru değildir. Görevlendirmeleri bunlar yaparlardı." şeklindeki beyanlarını kabul etmedi.