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FETÖ'nün "Trabzon İl İmamı"nın yargılanması

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 19:30 | Son Güncelleme

Trabzon'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Muhammet Köleoğlu'nun yargılanmasına devam edildi

Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan FETÖ'nün "Trabzon il imamı" Muhammet Köleoğlu'nun yargılanmasına devam edildi.

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, hakkında FETÖ/PDY'nin "Trabzon il imamı" ve "Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan dava açılan tutuklu sanık Köleoğlu ile avukatı katıldı.

Köleoğlu, duruşmada Hatay'ın Altunözü ilçesindeki köylerinde öğrencilerle ilgilendiğini, bunu da herkesin bildiğini söyledi. Köleoğlu, "Benim ilgilendiğim öğrencilerden kamuya girenler ve meslekten ihraç olanlar da oldu, hala görevde olanlar da var. İhraç olanların sorumluluğu bana yükleniyor, diğerleriyle ilgili bişey yok." şeklinde konuştu.

Kendisi hakkında beyanlarda bulunan D.A'yı tanıdığını ve şahsın dershanenin KPSS şubesinde müdürlük yaptığını belirten Köleoğlu, D.A'nın "Köleoğlu duruşmalarda hususi mahrem yapıdan haberi olmadığını söylüyor. Bu doğru değildir. Görevlendirmeleri bunlar yaparlardı." şeklindeki beyanlarını kabul etmedi.

Köleoğlu, "D.A'nın beyanlarında bahsettiği hususi mahrem yapı hakkında genel bilgi sahibi olduğumu söylemiştim. Ancak bilmediğimiz şuydu, bu yapı içerisinde kimlerin olduğunu, hangi şahsın ne görevi var bilmediğimi söyledim. Şu anda 'hususi mahrem yapıdan bir hakim, savcı, asker, emniyet müdürü ismi verin, sizi serbest bırakacağız' deseniz, veremem. Çünkü bilmiyorum. Bu mahrem yapıyla ilgili binlerce kişi bilgi verdi ancak kimse benimle ismimi vermedi." ifadelerini kullandı.

Sağlık sorunları olduğunu belirten Köleoğlu, "Tahliyemi talep ediyorum. Gerekirse ev hapsi istiyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısı beyanında, sanığın üzerine atılı suçun 15 ile 22,5 yıla kadar hapis cezası gerektiyor oluşu, mevcut delil durumu, sanığın yaklaşık 2 yıl firari oluşu, toplanmamış delilerin bulunması, sanığın örgüt içinde etkin konumu dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Sanık avukatının dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanığın tahliye talebinin reddine karar vererek duruşmayı erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Muhammet Köleoğlu Trabzon

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