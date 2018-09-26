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FETÖ'nün "Trabzon il imamı"nın yargılanmasına başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 19:09 | Son Güncelleme

Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan Muhammet Köleoğlu'nun yargılanmasına başlandı

Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan FETÖ'nün "Trabzon il imamı" Muhammet Köleoğlu'nun yargılanmasına başlandı.

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya hakkında FETÖ/PDY'nin "Trabzon il imamı" olduğu ve "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan dava açılan tutuklu sanık Köleoğlu ile avukatı katıldı.

Mahkeme başkanı, sanık hakkında hazırlanan iddianamede, sanığın FETÖ/PDY'nin "Trabzon il imamı" olduğu, hakkında 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde soruşturma başlatıldığı ve 2 yıldır aranmaktayken Ordu'da saklandığı evde yakalandığı, örgüte müzahir kurumlarda SGK kayıtlarının tespit edildiği ve Bank Asya'daki hesabına örgütün çağrısı üzerine 10 bin lira yatırdığının anlaşıldığı, başkası üzerine kayıtlı hat üzerinden Bylock'a giriş yaptığının belirlendiği, Tavşanlı ilçesinde "ilçe abiliği", "Gümüşhane il imamlığı", "Trabzon il imamlığı" görevlerini yaptığı, "bölge imamlıkları" bulunduğu, örgütsel göreviyle ilgili "sohbet abiliği" yaptığının ve talimatlar verdiğinin tespit edilerek hakkında 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istendiğini hatırlattı.

Tutuklu sanık Köleoğlu savunmasında, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirtti.

Adana'na sohbet abiliği, Tavşanlı ilçe imamlığı, Gümüşhane il imamlığı ve Trabzon il imamlığı yaptığını itiraf eden Köleoğlu, o dönemde görüştüğü bazı kişilerle ilgili bilgi verdi.

Hiçbir zaman illegal bir faaliyette bulunmadığını ileri süren Köleoğlu, "Burs, kurban, himmet faaliyetlerinde bulundum. Suç olarak düşünmedim, bilsem yapmazdım." dedi.

Köleoğlu, örgüt şirketlerinden 2015 yılı mayıs ayında istifa ederek yapıyla herhangi bir bağı kalmadığını iddia etti.

Mahkeme başkanının neden 2 yıl saklanma ihtiyacı hissettiğini sorması üzerine Köleoğlu, "Hakkımdaki yakalamaları öğrenince birkaç sefer düşündüm, etkin pişmanlığı bilmediğimden ve hakkımdaki haberleri okuyunca teslim olmaktan korktum. Yakalandığımda bana iyi davranıldı. Daha önce böyle davranılacağını bilseydim teslim olurdum." dedi.

Sanık Köleoğlu, kendisinin sivil yapılanmada yer aldığını ancak hususi yapılanmada bulunmadığını, Türkiye çapında "tayin heyeti" adında bir yapı olduğunu duyduğunu ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile hiç teması olmadığını aktardı.

Duruşmaya katılan tanık Ş.Y, sanığı Trabzon'daki yapının en üstündeki kişi, yani "il imamı" olarak tanıdığını söyledi.

Tanık A.A. ise il imamı olan Köleoğlu'nun, kendisine esnaf gruplarına sohbet hocalığı yapması görevini verdiğini ve sanığın talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdığını ifade etti.

- "Gerekirse evinizi arabanızı satın, Bank Asya'ya yatırın"

Örgüte müzahir eğitim kurumunda öğretmen olarak çalıştığını belirten tanık R.A. da kod ismini İsmail olarak bildiği örgütte eğitim danışmanı olan Muzaffer isimli kişiyle birlikte Köleoğlu'nun toplantılarına katıldıklarını söyledi.

R.A, sanığın, Gülbahar Hatun Koleji'nde düzenlenen toplantıda kendilerine, "Gerekirse evinizi, arabanızı satın, kredi çekin Bank Asya'ya yatırın" şeklinde talimat vermesi üzerine kredi çekerek Bank Asya'ya yatırdığını kaydetti.

Cumhuriyet savcısı, sanığın Bylock kayıtlarının getirilmesine, sanığın belirttiği isimler hakkında soruşturma ve yargılamaların araştırılmasına, mevcut delil durumu, sanığın üzerine atılı suçun 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası gerektirmesi, bu ceza karşısında sanığın kaçma ve saklanma ihtimalinin bulunması, 2 yıldır firari oluşu, il imamı olması nedeniyle etkin konumu dikkate alınarak tutukluluk halinin devamını talep etti.

Sanık avukatının dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanığın tahliye talebinin reddine karar vererek duruşmayı erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Muhammet Köleoğlu Trabzon

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