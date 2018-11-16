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FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonunda 18 şüpheli adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 16.11.2018 11:50 | Son Güncelleme

KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 asker adliyeye sevk edildi.

FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonunda 18 şüpheli adliyede

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 asker adliyeye sevk edildi.
FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 24 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, Muğla, Çanakkale, Yalova, Balıkesir, Erzincan ve Şırnak'ta eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyonların sonucunda gözaltına alınan 22 kişi arasında emniyette işlemleri tamamlanan 18 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirilen şüphelilerden biri merdivenlerden çıktığı sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere dönerek 'Ne mutlu Türk'üm diyene' dedi.

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