HABER

FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonunda 18 şüpheli adliyede(2)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.11.2018 00:18 | Son Güncelleme

7 KİŞİ TUTUKLANDI Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 kişiden 18’i hakim karşısına çıkarıldı.

7 KİŞİ TUTUKLANDI
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 kişiden 18’i hakim karşısına çıkarıldı. Emniyette tamamlanan işlemlerimin ardından 4 kişi de adliyeye sevk edildi. 22 askeri personelden açığa alınan 1 üsteğmen, 1 muvazzaf teğmen ile 1’i muvazzaf, 1’i emekli 5 astsubay olmak üzere toplam 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 15 askeri personel de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 muvazzaf binbaşı, 1'i muvazzaf 2 yüzbaşı, 1'i muvazzaf 3 üsteğmen ile 4'ü muvazzaf 8 astsubay olmak üzere 15 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Paz de la Huerta harekete geçtiPaz de la Huerta harekete geçti
Sabah babayı akşam oğlunu vuran 2 kişi gözaltında (3)Sabah babayı akşam oğlunu vuran 2 kişi gözaltında (3)
'80 yaşındaki annemle ilişkin var' dedi ve annesini ve komşusunu rehin aldı!'80 yaşındaki annemle ilişkin var' dedi ve annesini ve komşusunu rehin aldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

Akın akın gelip alışveriş yapıyorlar! Esnaf çareyi buldu

Akın akın gelip alışveriş yapıyorlar! Esnaf çareyi buldu

ABD'deki FETÖ yöneticisi M. Salih Gözegir Türkiye'ye getirildi

ABD'deki FETÖ yöneticisi M. Salih Gözegir Türkiye'ye getirildi

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sabah babayı akşam oğlunu vurdular! Katil zanlısından kan donduran yanıt: Zevkten öldürdüm

Sabah babayı akşam oğlunu vurdular! Katil zanlısından kan donduran yanıt: Zevkten öldürdüm

'80 yaşındaki annemle ilişkin var' dedi ve annesini ve komşusunu rehin aldı!

'80 yaşındaki annemle ilişkin var' dedi ve annesini ve komşusunu rehin aldı!

Bir annenin en acı anı! Yanına koştu ve...

Bir annenin en acı anı! Yanına koştu ve...

Gören telefonuna sarılıyor! Sokakta sergileniyor

Gören telefonuna sarılıyor! Sokakta sergileniyor

Gören telefonuna sarılıyor! Sokakta sergileniyor

Gören telefonuna sarılıyor! Sokakta sergileniyor

3 yaşındaki Alperen'in ölümünde dikkat çeken 'Facebook' sorusu

3 yaşındaki Alperen'in ölümünde dikkat çeken 'Facebook' sorusu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.