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FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 16:57 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, hakkında gözaltı kararı çıkarılan şüpheli sayısı 73'e yükseldi - Şu ana kadar askeri personelin yanı sıra bu asker şahıslardan sorumlu olduğu iddia edilen "mahrem imamların" da aralarında bulunduğu 49 şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı çıkarılan şüpheli sayısı 73'e yükselirken, asker ve sivillerden oluşan toplamda 49 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içinde ankesör veya sabit hatlardan iletişim kuran ve alınan itirafçı beyanları doğrultusunda hakkında gözaltı kararı çıkarılan şüpheli sayısı 73'e yükseldi.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 15, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 18, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 8 ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 2 olmak üzere toplam 43 TSK personeli gözaltına alındı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 yarbay, 5 binbaşı, 2 yüzbaşı, 2 üsteğmen, 3 teğmen, 6 astsubay, 1 askeri öğrenci olmak üzere 20 askerin firari konumda oldukları, arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Öte yandan "mahrem nizmetler abisi/imamı" oldukları değerlendirilen ecza dükkanı sahibi M.Ç.Z, pazarlamacılar Ö.B. ve E.Ö, vergi müfettiş yardımcısı A.C. ile öğretmenler M.C. ve H.Y. olmak üzere 6 şüpheli de gözaltına alındı. Firari 4 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ mahrem imam TSK

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