HABER

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 10:39 | Son Güncelleme

Soruşturma kapsamında, aralarında muvazzaf askerler ile bu kişilerden sorumlu örgüt mensubu olduğu tespit edilen sivillerin de bulunduğu 45 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı - Operasyonda şu ana kadar, aralarında Kastamonu Merkez Komutanı Binbaşı M.E.T'nin de olduğu 12 asker ile 6 sivil gözaltına gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) TSK yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, aralarında muvazzafların da bulunduğu 25 asker ile bu kişilerden sorumlu örgüt mensubu olduğu tespit edilen 20 ''mahrem imam'' hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun, FETÖ’nün sözde TSK yapılanmasına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlananlardan alınan ifadeler ile örgüt içinde kontörlü hat/ankesörlü telefon ile iletişim kuran aralarında muvazzaf askerler ile bu kişilerden sorumlu "mahrem imam"ların tespit edilmesi üzerine İstanbul merkezli 25 ilde operasyon yapıldı.

Operasyonda, hakkında gözaltı kararı çıkarılan 25'i asker ve 20'si sivil olan 45 şüpheliden, 12 asker ile 6 sivil emniyet ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden birinin Kastamonu Merkez Komutanı Binbaşı M.E.T. olduğu öğrenildi.

Operasyon kapsamında, ekiplerin arama ve yakalama çalışmaları devam ediyor.

- Muvazzaf albaylar hakkında gözaltı kararı

Hakkında gözaltı kararı verilen 25 şüpheli askerden 17'sinin muvazzaf, 3'ünün görevden ihraç, 3'ünün emekli, 2'sinin de askeri öğrenci olduğu belirtildi. Askerlerden 2'sinin albay, 4'ünün binbaşı, 1'inin yüzbaşı, 7'sinin üsteğmen, 9'unun astsubay, 2'sinin de askeri öğrenci olduğu, hakkında gözaltı kararı verilen albay rütbesindeki askerlerin hala görevde bulunduğu kaydedildi.

Diğer 20 şüphelinin ise çeşitli meslek gruplarından olduğu ve örgüt mensubu askerlerden sorumlu ''mahrem imam'' olarak tabir edilen konumda yer aldıkları aktarıldı.

PARTNERGökyüzünde neler oluyor? Halk panik içindeGökyüzünde neler oluyor? Halk panik içinde
ASELSAN ve İstanbul Aydın Üniversitesi’nden iş birliğiASELSAN ve İstanbul Aydın Üniversitesi’nden iş birliği
Doğal Yaşam Parkı'na 10 yılda 8.4 milyon ziyaretçiDoğal Yaşam Parkı'na 10 yılda 8.4 milyon ziyaretçi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
asker FETÖ operasyon TSK

En Çok Okunan Haberler

İlber Ortaylı İsmet İnönü'nün o fotoğrafını anlattı: Oradaydım

İlber Ortaylı İsmet İnönü'nün o fotoğrafını anlattı: Oradaydım

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

Cemal Kaşıkçı'nın son görüntüsü ortaya çıktı

Cemal Kaşıkçı'nın son görüntüsü ortaya çıktı

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Ali Koç'tan Ersun Yanal kararı: Getirmeyeceğim

Ali Koç'tan Ersun Yanal kararı: Getirmeyeceğim

Hüsnü Mahalli: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hedef Erdoğan

Hüsnü Mahalli: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hedef Erdoğan

İlginizi Çekebilir

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'genel af' açıklaması: Cezaevlerini boşaltmak için af çıkarılmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'genel af' açıklaması: Cezaevlerini boşaltmak için af çıkarılmaz

Dicle Elektrik Dağıtım A. Ş. (DEDAŞ) Genel Müdürü açıkladı: 90 bin abonede sıkıntı yaşıyoruz!

Dicle Elektrik Dağıtım A. Ş. (DEDAŞ) Genel Müdürü açıkladı: 90 bin abonede sıkıntı yaşıyoruz!

Kültür ve Turizm Bakanlığı danışmanı olan Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan eleştirilere yanıt: Maaş söz konusu değil

Kültür ve Turizm Bakanlığı danışmanı olan Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan eleştirilere yanıt: Maaş söz konusu değil

İlkokul öğretmeninden skandal Atatürk paylaşımı!

İlkokul öğretmeninden skandal Atatürk paylaşımı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doğu Anadolu'da facia! 400 böyle yandı

Doğu Anadolu'da facia! 400 böyle yandı

Deniz Baykal'ın danışmanı Beştepe'ye atandı

Deniz Baykal'ın danışmanı Beştepe'ye atandı

Hakkari'de füze saldırısı! Şehit ve yaralılar var

Hakkari'de füze saldırısı! Şehit ve yaralılar var

Meclis'te dikkat çeken önlem: İYİ Parti ve MHP'liler karşı karşıya gelmesin diye...

Meclis'te dikkat çeken önlem: İYİ Parti ve MHP'liler karşı karşıya gelmesin diye...

Beştaş kardeşler İstanbul'da yakalandı

Beştaş kardeşler İstanbul'da yakalandı

Edremit körfezinde uçak düştü!

Edremit körfezinde uçak düştü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.