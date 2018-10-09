FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) TSK yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, aralarında muvazzafların da bulunduğu 25 asker ile bu kişilerden sorumlu örgüt mensubu olduğu tespit edilen 20 ''mahrem imam'' hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun, FETÖ’nün sözde TSK yapılanmasına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlananlardan alınan ifadeler ile örgüt içinde kontörlü hat/ankesörlü telefon ile iletişim kuran aralarında muvazzaf askerler ile bu kişilerden sorumlu "mahrem imam"ların tespit edilmesi üzerine İstanbul merkezli 25 ilde operasyon yapıldı.
Operasyonda, hakkında gözaltı kararı çıkarılan 25'i asker ve 20'si sivil olan 45 şüpheliden, 12 asker ile 6 sivil emniyet ekiplerince yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerden birinin Kastamonu Merkez Komutanı Binbaşı M.E.T. olduğu öğrenildi.
Operasyon kapsamında, ekiplerin arama ve yakalama çalışmaları devam ediyor.
- Muvazzaf albaylar hakkında gözaltı kararı
Hakkında gözaltı kararı verilen 25 şüpheli askerden 17'sinin muvazzaf, 3'ünün görevden ihraç, 3'ünün emekli, 2'sinin de askeri öğrenci olduğu belirtildi. Askerlerden 2'sinin albay, 4'ünün binbaşı, 1'inin yüzbaşı, 7'sinin üsteğmen, 9'unun astsubay, 2'sinin de askeri öğrenci olduğu, hakkında gözaltı kararı verilen albay rütbesindeki askerlerin hala görevde bulunduğu kaydedildi.
Diğer 20 şüphelinin ise çeşitli meslek gruplarından olduğu ve örgüt mensubu askerlerden sorumlu ''mahrem imam'' olarak tabir edilen konumda yer aldıkları aktarıldı.
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