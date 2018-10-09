FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) TSK yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen aralarında muvazzafların da bulunduğu 45 şüpheliden, 22'si yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun, FETÖ’nün TSK yapılanmasına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlananlardan alınan ifadeler ile örgüt içinde kontörlü hat/ankesörlü telefon ile iletişim kuran aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 25 kişi ile bu kişilerden sorumlu 20 sivil olmak üzere hakkında gözaltı kararı çıkarılan 45 kişiye yönelik operasyon sürüyor.

Savcılığın talimatı üzerine İstanbul merkezli 25 ilde operasyon gerçekleştiren emniyet ekipleri, şu ana kadar aralarında Kastamonu Merkez Komutanlığı'nda görevli Binbaşı M.E.T'nin de olduğu 22 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüphelilerden 8'inin sivil olduğu belirtildi.

Diğer şüphelileri arama çalışması sürerken, hakkında gözaltı kararı bulunan 1'i asker 4'ü sivil 5 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.