HABER

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması : 33 gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 09:21 | Son Güncelleme

Özden ATİK - İstanbul DHA - İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada aralarında muvazzaf askerlerin bulunduğu 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Özden ATİK - İstanbul DHA - İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada aralarında muvazzaf askerlerin bulunduğu 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Soruşturmada kapsamında 6'sı muvazzaf 21 asker ile örgüt içinde "imam" olarak adlandırılan ve aralarında 3 polis memuru, araştırma görevlisi, infaz koruma memuru, BDDK uzmanı ve 3'ü öğretmenin bulunduğu 12 kişi hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verildi.
Şüphelilerin yakalanması için İstanbul ve 19 farklı ilde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Mali Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Beyaz örtünün doğayla müthiş uyumuBeyaz örtünün doğayla müthiş uyumu
Haliç Köprüsü'ndeki kaza trafik yoğunluğuna neden olduHaliç Köprüsü'ndeki kaza trafik yoğunluğuna neden oldu
İstanbul'da 12 asker ve 21 sivil hakkında gözaltı kararı!İstanbul'da 12 asker ve 21 sivil hakkında gözaltı kararı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Trump'ın mesajlarından sonra ilk temas! Erdoğan ile kritik görüşme

Trump'ın mesajlarından sonra ilk temas! Erdoğan ile kritik görüşme

İzmir'de patlama! Ölü ve yaralılar var

İzmir'de patlama! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da 12 asker ve 21 sivil hakkında gözaltı kararı!

İstanbul'da 12 asker ve 21 sivil hakkında gözaltı kararı!

İçinde öğrenci ve hastaların bulunduğu araçlar tipide mahsur kaldı

Öğrenci ve hastaların bulunduğu araçlar tipide mahsur kaldı

Sivas Ulaş'ta yolcu otobüsü devrildi!

Sivas Ulaş'ta yolcu otobüsü devrildi!

Yoğun kar TEM'de hayatı felç etti, çok sayıda kaza oldu

Yoğun kar TEM'de hayatı felç etti, çok sayıda kaza oldu

İstanbul'da Özel Harekat destekli operasyon! Gözaltılar var

İstanbul'da dev operasyon! Gözaltılar var

Prizde unutulan ütü bu hale getirdi

Prizde unutulan ütü bu hale getirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.