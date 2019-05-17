HABER

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması: 48 gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 09:25 | Son Güncelleme

Özden ATİK - İstanbul DHA FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Özden ATİK - İstanbul DHA FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapmasında örgütün TSK yapılanmasında "öğretmen" olarak faaliyet gösterdiği belirlenen ve askeri okul sınav sorularını örgüt üyelerine verdiği kaydedilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 48 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken şüphelilerin yakalanması ve gözaltına alınması işlemlerine devam edildiği öğrenildi.

PARTNERBacak inceltmek için ne yapmalı?Bacak inceltmek için ne yapmalı?
Ülkenin dört bir yanından topladığı hurda klasik araçları baştan yapıyorÜlkenin dört bir yanından topladığı hurda klasik araçları baştan yapıyor
Büyük ikramiye 9 milyonu geçti!Büyük ikramiye 9 milyonu geçti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD’den Türkiye’ye gümrük vergisi indirimi

ABD’den Türkiye’ye gümrük vergisi indirimi

TFF başkanlığına adaylığını açıkladı!

TFF başkanlığına adaylığını açıkladı!

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

NYT'den çarpıcı iddia: Uydu görüntüleri ABD'yi harekete geçirdi

NYT'den çarpıcı iddia: Uydu görüntüleri ABD'yi harekete geçirdi

Bakan Soylu'dan flaş İstanbul açıklaması

Bakan Soylu'dan flaş İstanbul açıklaması

Bir parti daha seçime katılmama kararı aldı!

Bir parti daha seçime katılmama kararı aldı!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Kritik atamalar Resmi Gazete'de

Kritik atamalar Resmi Gazete'de

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ceyhan polisi Kalaşnikoflu suikast önlendi

Ceyhan polisi Kalaşnikoflu suikast önlendi

Dünyanın en büyük dinozor sergisi

Dünyanın en büyüğü! Gören büyüleniyor

Süper Loto sonuçları 16 Mayıs: Devir miktarı 9 milyonu geçti!

Büyük ikramiye 9 milyonu geçti!

Cuma mesajları 17 Mayıs - Mübarak Ramazan ayında Hayırlı Cumalar

Cuma günü için en güzel mesajlar

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Günlük burç yorumları 17 Mayıs Cuma - Ay ve Venüs karşıtlık kuruyor!

Ay ve Venüs karşıtlık kuruyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.