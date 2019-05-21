FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 15 tutuklama

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 31 sivil şüpheliden 15'i tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ mensuplarını TSK yapılanmasına sızdırdığı, kod adı ve askeri okul sınav sorularını verdiği gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 48 sivil şüpheliden 31'i yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılığa getirilen şüphelilerden 19'u tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. 12 şüpheli ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak örgüt ile mensupları hakkında ayrıntılı ve örgütü deşifre edici yönde faydalı açıklamalarda bulundukları gerekçesiyle serbest bırakıldı.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, sivil 15 şüphelinin tutuklanmasına, hakimlik ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 4 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Haklarında gözaltı kararı verilen ancak adreslerinde bulunamayan 17 sivil şüpheli ise firari olarak aranıyor.