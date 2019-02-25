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FETÖ’nün TSK yapılanması soruşturmasında 188 askere tutuklama talebi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2019 14:42 | Son Güncelleme

FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 237 muvazzaf askerden 188’i tutuklama talebiylemahkemeye sevk edildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 237 muvazzaf askerin savcılık ifadeleri tamamlandı.Savcılık sorguları tamamlanan şüphelilerden, 188 askeri, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklama istemiyle 7 askeri ise adli kontrol istemiyle hakimliğe sevk etti.İfadelerinde itirafta bulunup yararlı bilgiler veren 42 askeri ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.Şüphelilerin nöbetçi hakimlikteki işlemleri devam ediyor.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ şüphelisi askerlere yönelik soruşturma kapsamında, 22 Şubat’ta, aralarında 2 albay, 1 yarbay, 8 binbaşı, 10 yüzbaşı, 73 üsteğmen ve 8 teğmenin bulunduğu 295 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı vermiş, yapılan operasyonlarda şüphelilerden 237’si yakalanmıştı.

FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 237 muvazzaf askerden 188’i tutuklama talebiylemahkemeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 237 muvazzaf askerin savcılık ifadeleri tamamlandı.
Savcılık sorguları tamamlanan şüphelilerden, 188 askeri, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklama istemiyle 7 askeri ise adli kontrol istemiyle hakimliğe sevk etti.
İfadelerinde itirafta bulunup yararlı bilgiler veren 42 askeri ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.
Şüphelilerin nöbetçi hakimlikteki işlemleri devam ediyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ şüphelisi askerlere yönelik soruşturma kapsamında, 22 Şubat’ta, aralarında 2 albay, 1 yarbay, 8 binbaşı, 10 yüzbaşı, 73 üsteğmen ve 8 teğmenin bulunduğu 295 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı vermiş, yapılan operasyonlarda şüphelilerden 237’si yakalanmıştı. Firari 58 şüphelinin yakalanması için yürütülen çalışmalar da devam ediyor.

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