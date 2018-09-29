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FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 25 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 20:09 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen, FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında muvazzaf askerler ile askerlerden sorumlu 8 ''mahrem imam''ın da bulunduğu 25 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında muvazzaf askerler ile askerlerden sorumlu 8 ''mahrem imam''ın da bulunduğu 25 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında muvazzaf askerler ve ''mahrem imam''ların da bulunduğu 50 şüphelinin adli işlemlerinin tamamlandı.

Soruşturmada, gözaltına alınan 18 asker, Etkin Pişmanlık hükümlerinden yararlanması sebebiyle 3'ü de delil durumu dikkate alınarak savcılıkça serbest bırakıldı. Savcılık 21 asker ile 8 sivil sözde mahrem imamın tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

İstanbul Nöbetçi Sulh ceza Hakimliği, 17 şüpheli asker ile 8 ''mahrem imam''ın ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik, 4 şüpheli askerin mevcut delil durumunu dikkate alarak serbest bırakılmasına hükmetti.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 21 asker ile 2 sözde sivil imam ise firari olarak hala aranıyor. Bu arada 1 şüphelinin ise ifade işlemleri hala sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içinde ankesör veya sabit hatlardan iletişim kuran ve alınan itirafçı beyanları doğrultusunda 36'sı muvazzaf olmak üzere 64 asker ile asker şahıslardan sorumlu 10 ''mahrem imam'' dahil toplam 74 şüpheli hakkında 26 Eylül'de gözaltı kararı çıkarılmıştı.

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