HABER

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 34 şüpheli gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 16:04 | Son Güncelleme

Soruşturma kapsamında, askerlerden sorumlu sözde "imam" olduğu belirtilen ve haklarında gözaltı kararı çıkarılan 40 şüpheliden 34'ü yakalandı - Şüphelilerden 10'u öğretmen, 4'ü mühendis, 4'ü avukat, 3'ü eski asker, 2'si bankacı, diğerleri de kamu ve özel sektör çalışanı çıktı

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanması soruşturması kapsamında, askerlerden sorumlu sözde "imam" olduğu belirtilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 40 şüpheliden 34'ü yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ'nün, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisine sızmış mensuplarının deşifre edilmesine yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 40 şüpheliden 34'ü yakalanarak emniyete götürüldü.

Diğer 6 şüpheliyi arama çalışması ise sürüyor. Yakalanan şüphelilerin de ifade işlemleri devam ediyor.

Soruşturma kapsamında adı geçen 40 şüphelinin '10'unun öğretmen, 3'ünün eski asker, 4'ünün avukat, 4'ünün mühendis, 2'sinin bankacı, birinin doktor, 7'sinin kamu görevlisi, diğer 9 kişinin ise özel sektör çalışanı olduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, dün haklarında gözaltı kararı verilen 40 şüphelinin yakalanması için İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İstanbul merkezli 21 ilde operasyon başlatılmıştı.

Başındaki şişlik için doktora gitti, şoke oldu!Başındaki şişlik için doktora gitti, şoke oldu!
Taksim Meydanı'ndaki atlı polisler ilgi odağı olduTaksim Meydanı'ndaki atlı polisler ilgi odağı oldu
GÜNCELLEME - Düzce'de bıçaklı kavga: 1 ölüGÜNCELLEME - Düzce'de bıçaklı kavga: 1 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması

En Çok Okunan Haberler

Dışişleri'nden AB'ye seçim yanıtı: Talihsiz bir gaf

Dışişleri'nden AB'ye seçim yanıtı: Talihsiz bir gaf

Ankara için AK Parti'den flaş hamle!

Ankara için AK Parti'den flaş hamle!

Kim olduğunu öğrenince şoke olacaksınız! Bu nasıl değişim?

Kim olduğunu öğrenince şoke olacaksınız! Bu nasıl değişim?

Ryan Babel bombası patladı! Galatasaray...

Ryan Babel bombası patladı! Galatasaray...

İstanbul'daki oy sayımlarında son durum

İstanbul'daki oy sayımlarında son durum

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İşte ilk kez ortaya çıkan ses kayıtları

İşte ilk kez ortaya çıkan ses kayıtları

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

YSK'dan İstanbul kararları!

YSK'dan İstanbul kararları!

Atatürk Havalimanı'ndan 'Büyük Taşınma' başladı

Atatürk Havalimanı'ndan 'Büyük Taşınma' başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şehit Piyade Er Kaya son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Er Kaya son yolculuğuna uğurlandı

Düğün konvoyunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Düğün konvoyunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Antalya'da nisanda deniz keyfi

Antalya'da nisanda deniz keyfi

KKTC'deki bir okulda 12 yaşındaki çocuk alkol komasına girdi!

12 yaşındaki çocuk komaya girdi

Ankara'daki hamamda aile faciası! Anne ve kızı boğularak hayatını kaybetti

Ankara'daki hamamda aile faciası!

Mersin'de genç öğretmenin korkunç sonu!

Mersin'de genç öğretmenin korkunç sonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.