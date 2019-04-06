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FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 40 gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 12:03 | Son Güncelleme

Soruşturma kapsamında, askerlerden sorumlu sözde 'imam' olduğu belirtilen 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi - İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 21 ilde operasyon başlattı

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanması soruşturması kapsamında, askerlerden sorumlu sözde "imam" olduğu belirtilen 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ'nün, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisine sızmış mensuplarının deşifre edilmesine yönelik soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, örgüt üyesi itirafçı askerlerden bir kısmının ifade ve teşhisleri sonrası, askerlerden sorumlu sözde "imam" olduğu belirtilen ve haklarında geçmişte idari- adli işlem uygulanmayan 40 şüpheli hakkında gözaltı ve yakalama kararı verildi.

Bu doğrultuda harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul merkezli 21 ilde operasyon başlattı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

- Bugüne kadar bin 963 asker hakkında gözaltı kararı verildi

Başsavcılıkça 29 Kasım 2017 tarihinden bu yana yürütülen soruşturmalarda, örgüt üyesi askerlerden sorumlu sivil şahısların, askerlerle irtibat amacıyla kullandığı kamuya açık büfe, market ve benzeri yerlerde kurulu hatların içerikleri incelendi.

Örgütsel iletişim amacıyla kullanılan bu sabit hatlarla irtibat sağlama, 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişimine katılma veya terör örgütüne üye olma nedenleriyle Türkiye genelindeki soruşturmalar kapsamında bugüne kadar, işlem yapılmayan bin 963 asker hakkında gözaltı kararı verilirken bunlardan bin 45'i tutuklandı.

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