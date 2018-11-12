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FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 63 asker tutuklandı...

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 18:16 | Son Güncelleme

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 9 Kasım tarihinde İstanbul'un da aralarında bulunduğu 32 farklı ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 87 askerden 63'ü tutuklandı.

Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA)-FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 9 Kasım tarihinde İstanbul'un da aralarında bulunduğu 32 farklı ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 87 askerden 63'ü tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 9 Kasım tarihinde İstanbul'un da aralarında bulunduğu 32 farklı ilde 103 muvazzaf asker hakkında düzenlenen operasyonda 87 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 10'u etkin pişmanlıktan yararlanarak örgüt ve mensupları hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulundukları gerekçesiyle serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 77 şüpheli asker ise bugün çıkarıldıkları Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Bu şüphelilerden 63 asker sorgularının ardından tutuklanırken; 2 şüpheli ev hapsi ile 12 şüpheli ise etkin pişmanlıktan yararlandıkları gerekçesiyle serbest bırakıldılar. Soruşturma kapsamında, 16 şüpheli ise halen aranıyor.

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