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FETÖ’nün TSK yapılanmasına 15 ilde operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 10:13 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün sözde TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, aralarında 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün sözde TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, aralarında 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için 15 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün sözde TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, kamuya açık büfe, market ve benzeri yerlerde kurulu sabit/kontörlü hatlar üzerinden örgüt içi iletişim kurduğu tespit edilen yeni isimlere ulaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, 1 albay, 1 yarbay, 3 yüzbaşı, 6 üst teğmen, 1 teğmen, 22 astsubay, 3 uzman ve 3 askeri öğrenci olmak üzere 40 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli olmak üzere 15 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri polis ekiplerince devam ediyor.

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