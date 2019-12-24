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FETÖ'nün TSK yapılanmasına 16 ilde operasyon: 34 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 11:41 | Son Güncelleme

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda, 8'i muvazzaf 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda, 8'i muvazzaf 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlarda 34 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Kuleli Askeri Lisesi içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetler kapsamında haklarında ifade bulunan, ankesör ardışık arama kaydı mevcut olan ve örgütün gizli haberleşme sistemi Bylock programında ismi geçen 8'i muvazzaf 54 şüpheli hakkında gözaltı ve yakalama kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik bu gece saat 01.00 sıralarında İstanbul merkezli 16 ilde operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında 54 şüpheliden 4'ünün yurtdışında olduğu tespit edilirken, bir şüphelinin ise adresi tespit edilemedi. 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Tespit edildiği adreslerde bulunduğu değerlendirilen 49 şüpheliden 34'ü yakalanarak gözaltına alındı. 14 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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