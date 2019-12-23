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FETÖ'nün TSK yapılanmasına 43 tutuklama 

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 23:32 | Son Güncelleme

 FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmada, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanmasında yer aldığı öğrenilen 68 şüpheliden 43'ü tutuklandı.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmada, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanmasında yer aldığı öğrenilen 68 şüpheliden 43'ü tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün TSK'daki kripto yapılanmasında yer aldığı ileri sürülen 88 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı operasyonda 68 şüpheli gözaltına alındı. 68 şüpheliden 1'i hakkındaki gözaltı kararı, sağlık durumu nedeniyle ifadesi alınmak üzere iptal edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 67 şüpheliden itirafçı konumundaki 4 kişi adli kontrol, 63'ü tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi. 63 şüpheliden 43'ü tutuklanırken, 20 şüpheli mevcut delil durumu, hakimlik önündeki etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmaları nedeniyle adli kontrol uygulanmak şartıyla serbest bırakıldı. 20 şüpheli firari konumda olup aranırken muvazzaf şüphelilerin tamamı ilgili komutanlıklarınca açığa alındı.

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