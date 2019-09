FETÖ’nün TSK yapılanmasına ilişkin 111 asker tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 111 asker tutuklandı. Savcılığın askerlere ilişkin hazırladığı sevk yazısında her kuvvette görev yapan her bir rütbeden yüzde 10’unun ihraç edildiği kaydedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 111 asker şüpheli tutuklandı. Savcılığın askerlere ilişkin hazırladığı sevk yazısında örgütün TSK yapılanmasına ilişkin çeşitli bilgilere yer verildi. Sevk yazısında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlıklarından gelen yazılara göre bu kuvvetlerde görev yapan uzman çavuş, astsubay, subay ve generallerin her bir rütbesinden en fazla yüzde 10’unun ihraç edildiği ve görevden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

İki yılda on beş operasyon

Savcılık tarafından hazırlanan sevk yazısında, ankesörlü hatların kullanımına ilişkin 2017 - 2019 tarihleri arasında 15 ayrı operasyon düzenlendiği belirtilirken, hatlarla irtibat sağlayan 4 bin 447 şüpheliden 2 bin 775’inin hakkında gözaltı kararı verildiği kaydedildi. Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 307’si hakkında firari olmaları dolayısıyla yakalama kararı çıkartıldı. Şüphelilerden 2 bin 422’si yakalanırken, yakalanan şüphelilerden 617’si etkinlik pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle örgüt hakkında bilgi verdikleri gerekçesiyle kolluk birimlerinden serbest bırakıldı. Gözaltına alınanlardan 291’i Sulh Ceza Hakimliği’nde adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bin 501’i tutuklandı.