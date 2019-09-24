FETÖ’nün TSK yapılanmasına ilişkin 111 asker tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 111 asker tutuklandı. Savcılığın askerlere ilişkin hazırladığı sevk yazısında her kuvvette görev yapan her bir rütbeden yüzde 10’unun ihraç edildiği kaydedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 111 asker şüpheli tutuklandı. Savcılığın askerlere ilişkin hazırladığı sevk yazısında örgütün TSK yapılanmasına ilişkin çeşitli bilgilere yer verildi. Sevk yazısında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlıklarından gelen yazılara göre bu kuvvetlerde görev yapan uzman çavuş, astsubay, subay ve generallerin her bir rütbesinden en fazla yüzde 10’unun ihraç edildiği ve görevden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

İki yılda on beş operasyon

Savcılık tarafından hazırlanan sevk yazısında, ankesörlü hatların kullanımına ilişkin 2017 - 2019 tarihleri arasında 15 ayrı operasyon düzenlendiği belirtilirken, hatlarla irtibat sağlayan 4 bin 447 şüpheliden 2 bin 775’inin hakkında gözaltı kararı verildiği kaydedildi. Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 307’si hakkında firari olmaları dolayısıyla yakalama kararı çıkartıldı. Şüphelilerden 2 bin 422’si yakalanırken, yakalanan şüphelilerden 617’si etkinlik pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle örgüt hakkında bilgi verdikleri gerekçesiyle kolluk birimlerinden serbest bırakıldı. Gözaltına alınanlardan 291’i Sulh Ceza Hakimliği’nde adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bin 501’i tutuklandı.

Sözde imama bağlılar

MİT tarafından 2018 yılında yakalanan "Engin K" kodadlı Ersin Karabölük isimli örgüt üyesinin, Deniz Kuvvetleri yapılanmasında asker şüphelilerin, örgüt yapısına entegre edilmesinden sorumlu, örgütsel olarak ‘Ümitçilik’ diye tabir edilen yapılanmasında Marmara bölge sorumlu olarak faaliyet gösteren ve doğrudan Deniz Kuvvetleri yapılanmasının Marmara bölgesindeki en üst seviyesindeki Halit kod isimli sözde imama bağlı olduğu kaydedildi.

Hafıza kartında örgüte ilişkin bilgiler

Sevk yazısında, peçeteye sarılı halde gizlenmiş 5 adet MicroSD hafıza kartının şüphelide bulunduğu ve kartın şifreleme programlarıyla çözümlendiği belirtildi. Çözümlenen kartta, örgüt mensuplarının yazışmaları, örgüt mensubu askerlerin tayini, görev yerleri ve yapılanmada askerlerden sorumlu ‘Öğretmen’ tabir edilen sivil şahsın sorumluluğuna hangi askerin verileceği, yakalamayla emriyle aranan asker ve sivillerin saklandığı ‘Gaybubet’ diye tabir edilen evlerin adresleri gibi bilgilerin yer aldığı tespit edildi.

Askerin ihraçlarını örgüt üyelerinden gizleme çabası

Yazıda, örgüt mensuplarının yazışmalarında sabit hatlarla iletişim ölçütü üzerinden örgüt mensubu askerlerin deşifre edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmalara ilişkin konuştukları kaydedilirken, konuyla ilgili toplantı düzenledikleri ve diğer örgüt mensubu askerlerin motivasyonlarının bozulmasından çekindikleri belirtildi. Sabit hatlarla iletişimden tespit edilen askerlerin ihraç edilmesinin örgüt içerisinde yayılmaması için çaba gösterdikleri belirtildi.