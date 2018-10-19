HABER

FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINA İLİŞKİN SORUŞTURMADA 21 ASKER TUTUKLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 20:16 | Son Güncelleme

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15'i muvazzaf 21 asker tutuklandı.

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15'i muvazzaf 21 asker tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 26 şüpheli, emniyetteki işlemleri tamamlanarak Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine getirildi. Savcılık, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 5 şüpheli askerin adli kontrol ile serbest bırakılmasına karar verdi. Savcılık, 15'i muvazzaf, 2'si ihraç 4'ü askeri öğrenci toplam 21 şüpheliyi "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk etti. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan tüm şüpheliler tutuklandı.

PARTNERÜnlü model Trump ile akraba oldu!Ünlü model Trump ile akraba oldu!
Vali Şahin, Adıyaman Tanıtım Günleri'ndeVali Şahin, Adıyaman Tanıtım Günleri'nde
GÜNCELLEME - FETÖ'ye "ankesörlü telefon" operasyonuGÜNCELLEME - FETÖ'ye "ankesörlü telefon" operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

80’lerin ünlü şarkıcısı Hakan Aslan cinsiyet değiştirdi

80’lerin ünlü şarkıcısı Hakan Aslan cinsiyet değiştirdi

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

'Cemal Kaşıkçı'nın nerede ve nasıl öldürüldüğü tespit edildi'

'Cemal Kaşıkçı'nın nerede ve nasıl öldürüldüğü tespit edildi'

Bircan Bali'nin fotoğrafları sızdı! Nihat Doğan sessiz kalmadı

Bircan Bali'nin fotoğrafları sızdı! Nihat Doğan sessiz kalmadı

Tarihi parkta skandal görüntü!

Tarihi parkta skandal görüntü!

Canlı yayında duyurdu: Selahattin Demirtaş tahliye olabilir

Canlı yayında duyurdu: Selahattin Demirtaş tahliye olabilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de istinat duvarı faciası: Ölüler ve yaralılar var

İzmir'de istinat duvarı faciası: Ölüler ve yaralılar var

AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’a suikast planı! Dev operasyonla yakalandılar

AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’a suikast planı! Dev operasyonla yakalandılar

Cemal Kaşıkçı soruşturmasında flaş gelişme! Başkonsolosluk çalışanları ifade veriyor

Cemal Kaşıkçı soruşturmasında flaş gelişme! Başkonsolosluk çalışanları ifade veriyor

İzmirli gençler Triwi ile meme kanserine erken teşhis sağlıyor

İzmirli gençler Triwi ile meme kanserine erken teşhis sağlıyor

İstanbul Boğazı'nda iki savaş gemisi ve denizaltı…

İstanbul Boğazı'nda iki savaş gemisi ve denizaltı…

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.