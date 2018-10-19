FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin soruşturmada 21 asker tutuklandı

Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA)-FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15'i muvazzaf 21 asker tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 26 şüpheli, emniyetteki işlemleri tamamlanarak Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine getirildi. Savcılık, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 5 şüpheli askerin adli kontrol ile serbest bırakılmasına karar verdi. Savcılık, 15'i muvazzaf, 2'si ihraç 4'ü askeri öğrenci toplam 21 şüpheliyi "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk etti. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan tüm şüpheliler tutuklandı.

