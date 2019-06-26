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- FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINA 'İZDİVAÇ' OPERASYONU: 11 GÖZALTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 11:09 | Son Güncelleme

İSTANBUL merkezli 5 ilde FETÖ'nün 'izdivaç' yapılanmasıyla yönelik düzenlenen operasyonda aralarında görevde bulunan askerlerin de olduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Çağatay KENARLI İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL merkezli 5 ilde FETÖ'nün 'izdivaç' yapılanmasıyla yönelik düzenlenen operasyonda aralarında görevde bulunan askerlerin de olduğu 11 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığıyla yaptığı ortak çalışmada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde halen görev yapan bazı askerlerin FETÖ'nün 'izdivaç imamları'nca evlendirildiğini belirledi. Örgütün 'Bylock' yazışmalarından elde edilen verilerde FETÖ üyesi olduğu tespit edilen askerlerin evlendirildiği kadınların çeşitli meslek gruplarından olduğu ortaya çıkarken, örgüt içerisinde 'izdivaç ablalığı' yapan bir kadın belirlendi.

5 İLDE ŞAFAK OPERASYONU

Çalışmaların ardından sabah saatlerinde İstanbul, Sivas, Siirt, Şanlıurfa ve Kars'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda, 'izdivaç ablası' bir kadın ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda çalışan üsteğmen, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda çalışan teğmen ve Jandarma Genel Komutanlığı'nda çalışan 3 Astsubay eşleriyle birlikte gözaltına alındı.

11 ŞÜPHELİ VATAN'DA SORGULANACAK

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Vatan Caddesi'ndeki bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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