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FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 10:02 | Son Güncelleme

 KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 19'u muvazzaf 25 askerin yakalanması için 11 ilde operasyon başlatıldı.

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 19'u muvazzaf 25 askerin yakalanması için 11 ilde operasyon başlatıldı.
​Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 19'u görevde, 25 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilere yönelik İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Sakarya, Hatay, Eskişehir, Tokat, Niğde, Yalova ve Muğla'da bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Polisin operasyonları devam ediyor.

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