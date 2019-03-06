FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

ELAZIĞ (AA) - Elazığ merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK'deki gizli yapılanmasına yönelik operasyonda, 3'ü muvazzaf 4 zanlı gözaltına alındı.

Terör örgütünün, TSK içerisindeki mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla faaliyet yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kontörlü sabit telefonlar üzerinden ardışık arama yapmak suretiyle iletişim sağladıkları belirlenen askeri personel ile askerlerden sorumlu bir sivilin yakalanması için çalışma başlattı.

Elazığ, Kırklareli, Iğdır, Hakkari ve İzmir'de belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3'ü muvazzaf 4 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

