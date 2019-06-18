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FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 11:04 | Son Güncelleme

İzmir merkezli 30 ilde, FETÖ'nün TSK kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Malatya'da meslekten ihraç edilen 2 subay gözaltına alındı

İzmir merkezli 30 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada kapsamında Malatya'da 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca İzmir merkezli 30 ilde Kara, Hava ve Deniz kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığına sızan FETÖ mensuplarının "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfeden arandıkları belirlenen, aralarında aktif görevdeki 1 albay, 1 yarbay, 1 binbaşı, 1 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 37 astsubay ve 4 uzman çavuş ile TSK'den ilişkileri kesilen 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından, kentte belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, daha önce meslekten ihraç edilen bir üsteğmen ile teğmen gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü İzmir'e gönderilecek.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 48'i muvazzaf 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartılmıştı.

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FETÖ gözaltı operasyon TSK

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