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FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2019 10:03 | Son Güncelleme

KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 15 kişi gözaltına alındı.

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 15 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 10'u aktif, 5'i geçici olarak görevden uzaklaştırılmış, 2'si meslekten ihraç edilmiş ve 3 emekli asker olmak üzere 20 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 2 albay, 1 yarbay, 5 üsteğmen, 1 teğmen ve 11 astsubayı gözaltına almak için operasyon düzenledi. Bu sabah saatlerinde İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara, Amasya, Sakarya ve Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. 5 kişinin gözaltına alınması için çalışmalar devam ediyor.

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