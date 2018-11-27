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FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.11.2018 12:06 | Son Güncelleme

KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 7 kişi gözaltına alındı.

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 7 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan 8 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. Bugün sabah saatlerinde Kocaeli başta olmak üzere İzmir, Balıkesir, Bilecik, Isparta ve Mersin'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda 1 muvazzaf albay, 1 muvazzaf yarbay, 1'i muvazzaf 2 teğmen, 1 ihraç astsubay ve 2 askeri eski öğrenci olmak üzere 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 1 kişinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.

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