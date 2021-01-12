FETÖ’nün TSK yapılanmasına yapılan operasyonda gözaltı sayısı 74’e yükseldi

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada haklarında yakalama kararı bulunan aralarında muvazzafların da olduğu 118 şüpheliden 74’ü, İstanbul merkezli 33 ilde düzenlenen operasyonda yakalandı.

Alınan bilgiye göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen FETÖ’nün TSK yapılanması soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla kullanılan ankesör veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesi, itirafçı beyanları ve yapılan teşhisler üzerine 10’u muvazzaf, 108’i ihraç ya da emekliye ayrılmış 118 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde İstanbul merkezli 33 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 74’ünü yakalayarak gözaltına aldı.

Zanlılardan 13’ünün yurt dışında olduğu tespit edilen operasyonda, gözaltına alınan şüphelilerin Terörle Mücadele Şubesindeki işlemelerinin sürdüğü kaydedildi.

Polis, firari 31 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Örgütle ilişkili ankesörlü telefon soruşturmalarında tespit edilen iletişim kayıtları, 15 Temmuz darbeye teşebbüs suçundan mahkum edilen FETÖ üyesi askerlerin birbirleri ile irtibatlarını ve yıllardır yaptıkları darbe hazırlıklarını ortaya koyan en somut kanıtlardan biri olarak gösteriliyor.

