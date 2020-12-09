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FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik büyük operasyonda gözaltı sayısı 250’ye ulaştı

09.12.2020 14:42 | Son Güncelleme:
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FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik büyük operasyonda gözaltı sayısı 250’ye ulaştı

İzmir merkezli 50 ilde, FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik dün başlatılan büyük operasyon kapsamında, gözaltı kararı bulunan 304 şüpheliden 250’sinin yakalandığı öğrenildi.İzmir merkezli 50 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik dün başlatılan operasyonda, 304 şüpheli için gözaltı kararı verilmişti.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla ekipler harekete geçerken, şuana kadar 304 şüpheliden 250’sinin yakalandığı belirtildi.

İzmir merkezli 50 ilde, FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik dün başlatılan büyük operasyon kapsamında, gözaltı kararı bulunan 304 şüpheliden 250’sinin yakalandığı öğrenildi.
İzmir merkezli 50 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik dün başlatılan operasyonda, 304 şüpheli için gözaltı kararı verilmişti.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla ekipler harekete geçerken, şuana kadar 304 şüpheliden 250’sinin yakalandığı belirtildi. Korona virüsü nedeniyle nedeniyle 9 şüpheli için alınan gözaltı kararının iptal edildiği, kalan 45 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

Hedef sayısı ve nitelik açısından en geniş kapsamlı operasyon
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığı ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülen çalışma sonucunda, Yargıtay kararlarına uygun şekilde örgütsel iletişim modeline göre irtibat sağladıkları, terör örgütü mensubu oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik gözaltı kararları verdi.
Yürütülen operasyonlar kapsamında, ankesörlü ve kontörlü sabit hat irtibatlı, bir kısmı hakkında örgüt mensubiyetlerine dair başkaca deliller de bulunan 5’i albay, 1’i yarbay, 1’i binbaşı, 10’u yüzbaşı, 53’ü asteğmen, 5’i teğmen, 221’i astsubay, 7’si uzman çavuş, 1 Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı asker olmak üzere 304 şüpheli hakkında operasyonlar yapılmıştı.
Operasyonun, FETÖ/PYD’nin sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülen planlı operasyonlar dizisinin 11’inci aşaması olduğu (toplamda 13. operasyon) belirtilmişti. 304 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilen operasyon, FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik bugüne kadar yürütülen hedef sayısı ve nitelik açısından en geniş çaplı operasyon oldu.

FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik büyük operasyonda gözaltı sayısı 250’ye ulaştı

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