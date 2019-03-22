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FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 10:13 | Son Güncelleme

Gaziantep merkezli operasyonda gözaltına alınan 36 eski askeri okul öğrencisi adliyeye sevk edildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 36 eski askeri okul öğrencisi adliyeye sevk edildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "mahrem imamlarca" ankesörlü ya da büfelerdeki sabit telefonlardan arandığı belirlenen eski askeri okul öğrencilerine yönelik Gaziantep merkezli 9 ilde 36 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 36 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Gaziantep merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Burdur, Mardin, Konya ve Yozgat'ta 20 Mart'ta düzenlenen operasyonda 36 eski askeri okul öğrencisi gözaltına alınmıştı.

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ankesör FETÖ Gaziantep mahrem imam operasyon

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