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FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 09:19 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığında görevli 28 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığında görevli 28 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için gece saatlerinden itibaren eş zamanlı operasyon başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ’nün sözde TSK yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında kamuya açık büfe, market gibi kurulu sabit/ankesörlü telefon üzerinden örgüt içi iletişim kurduğu tespit edilen yeni isimlere ulaşıldı. Başsavcılığın talimatıyla Jandarma Genel Komutanlığında görevli 1 yarbay, 1 yüzbaşı, 12 üsteğmen, 14 astsubay olmak üzere toplamda 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. Gece saatlerinde başlayan operasyon kapsamında yakalama ve gözaltı işlemleri devam ediyor.

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