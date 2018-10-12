FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan aralarında muvazzafların da bulunduğu 18 asker ile "mahrem imam" olduğu iddia edilen 10 şüpheli hakimliğe sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun, FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 9 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 28 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcılıkça ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanmalarıyla talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nin şüphelilerin ifadesini aldıktan sonra karar vermesi bekleniyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun, FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan kişilerden alınan ifadeler ile örgüt içinde kontörlü hat ve ankesörlü telefonla iletişim kuran bazı muvazzaf askerler ile bunlardan sorumlu sivil mahrem imamlar tespit edilmişti.
Bu kapsamda, 9 Ekim'de 45 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.
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