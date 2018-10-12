FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 23 tutuklama

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınıp mahkemeye sevk edilen, aralarında muvazzafların da bulunduğu 16 asker ile "mahrem imam" olduğu iddia edilen 7 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun, FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 9 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınıp tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen 31 şüphelinin hakimlik işlemleri sona erdi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 16 şüpheli asker ile 7 sivil şüphelinin, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik, diğer 8 şüphelinin ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 askerin ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandıkları gerekçesiyle savcılık aşamasında serbest bırakıldığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun, FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan kişilerden alınan ifadeler ile örgüt içinde kontörlü hat ve ankesörlü telefonla iletişim kuran bazı muvazzaf askerler ile bunlardan sorumlu sivil mahrem imamlar tespit edilmişti.

Bu kapsamda, 9 Ekim'de 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, toplam 33 kişi yakalanmıştı. Soruşturmada, 2 asker ile 9 ''mahrem imam'', firari olarak aranıyor.

