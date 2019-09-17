FETÖ'nün TSK yapılanmasında 138 şüpheliye tutuklama talebi

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 54 il ve KKTC'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan tamamı muvazzaf 168 şüpheliden 138'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen kara, hava, deniz, jandarma ve sahil güvenlik komutanlıklarında görevli 223 muvazzaf astsubayın yakalanması için polis ekiplerinin yaptığı çalışmada 168 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

Savcılıkça ifadeleri alınan 168 şüpheliden 138'i ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimliğe sevk edilen şüphelilerin sorgu işlemi sürüyor.

Polis ekiplerinin firari 55 şüpheliyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

- Süreç

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgütün haberleşme aracı olarak kullandığı ankesör-sabit kontörlü hatlarla irtibat sağladığı tespit edilen muvazzaf 223 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.