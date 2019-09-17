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FETÖ'nün TSK yapılanmasında 138 şüpheliye tutuklama talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 10:14 | Son Güncelleme

İstanbul merkezli 54 il ve KKTC'de, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan tamamı muvazzaf 168 şüpheliden 138'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 54 il ve KKTC'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan tamamı muvazzaf 168 şüpheliden 138'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen kara, hava, deniz, jandarma ve sahil güvenlik komutanlıklarında görevli 223 muvazzaf astsubayın yakalanması için polis ekiplerinin yaptığı çalışmada 168 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

Savcılıkça ifadeleri alınan 168 şüpheliden 138'i ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimliğe sevk edilen şüphelilerin sorgu işlemi sürüyor.

Polis ekiplerinin firari 55 şüpheliyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

- Süreç

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgütün haberleşme aracı olarak kullandığı ankesör-sabit kontörlü hatlarla irtibat sağladığı tespit edilen muvazzaf 223 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Hakkında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerden 100'ünün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda, 41'inin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda, 32'sinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda, 46'sının Jandarma Genel Komutanlığı'nda ve 4'ünün Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görev yaptığı belirtilmişti.

İstanbul merkezli 54 il ve KKTC'de düzenlenen operasyonda 168 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar arasında FETÖ'nün darbe girişiminde Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada, "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Korgeneral Metin İyidil'in 2014-2015 yılları arasında emir astsubaylığını yapan M.Y'nin de olduğu öğrenilmişti.

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