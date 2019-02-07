FETÖ’nün TSK yapılanmasında 3 asker tutuklandı

Kırıkkale merkezli 9 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki oluşumuna yönelik düzenlenen operasyonda 3 muvazzaf asker tutuklanırken, 5’i de adli kontrolle serbest kaldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’nin TSK içindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Kırıkkale merkezli; Ankara, Balıkesir, Düzce, Mersin, Konya, İstanbul, İzmir, Tunceli ve Tekirdağ’da tespit edilen örgüte bağlı olduğu tespit edilen 20 muvazzaf askerden 8’i adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan Z.E., Ö.E. ve M.E.A. tutuklandı. R.B.B., M.E.G., A.Y.B., M.Ü. ve F.T. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Gözaltında tutulan diğer 8 şüphelinin de emniyetteki işlemleri devam ediyor.

