FETÖ'nün TSK yapılanmasında 32 asker tutuklandı

Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA)-FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılıkça tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen 42 askerden 32'si tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle 74 asker şüpheli hakkında 20 Eylül'de gözaltı ve yakalama kararı çıkartılmıştı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca İstanbul ve 29 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 67 şüpheli asker yakalanarak gözaltına alınmıştı. Diğer 6 asker hakkında yürütülen eş zamanlı operasyonun başka birimlerce yapılması, bir asker şüphelinin ise hastanede tedavi görmesi dolayısıyla yakalama ve gözaltı kararı infaz edilememişti.

10 ASKER SERBEST BIRAKILDI

Yakalanan 67 asker şüpheliden 25'i örgüt adına faydalı bilgi verdikleri gerekçesiyle serbest bırakılmıştı. 42 şüpheli ise tutuklanma talebiyle bugün mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 10'u, örgüt adına bilgi verdikleri gerekçesiyle etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 32 asker ise nöbetçi hakimlik sorgularının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

