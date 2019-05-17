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FETÖ’nün TSK yapılanmasında 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 10:10 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 48 sivil şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, itirafçı şüphelilerin teşhislerinde FETÖ’nün TSK sözde yapılanmasında ‘öğretmen’ olarak faaliyet gösteren 48 şüphelinin belirlendiği açıklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 48 sivil şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, itirafçı şüphelilerin teşhislerinde FETÖ’nün TSK sözde yapılanmasında ‘öğretmen’ olarak faaliyet gösteren 48 şüphelinin belirlendiği açıklandı. Yürütülen soruşturmada şüphelilerin örgüt mensuplarını TSK sözde yapılanmasına sızdırdığı, kod adı ve askeri okul sınav sorularını verdiği belirlendi. Bu kapsamda 48 sivil şahıs hakkında gözaltı kararı verildi.
Öte yandan şüphelilerin gözaltı işlemlerine devam edildiği de edinilen bilgiler arasında.

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